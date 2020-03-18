В Башкирии мужчина застрял в лесу и чуть не замерз насмерть

Этой ночью в Аварийно-спасательную службу поступило сообщение о застрявшем водителе. Навигатор увёл мужчину на заснеженную дорогу, где и застряла машина несчастного. Самостоятельно житель Башкирии освободиться уже не смог.

С каждой секундой дожидаться спасателей мужчине становилось тяжелее. У бедняги поднялась температура, бензин в машине заканчивался, а холод всё сильнее наступал. Из-за тёмного времени суток спасателям было трудно отыскать застрявшего, а сам мужчина не мог объяснить своё местоположение.

К счастью, сотрудники Аварийно-спасательной службы успели вовремя. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, мужчину нашли около деревни Новотроевка Уфимского района. Спасатели оказали несчастному нужную помощь и помогли выбраться.