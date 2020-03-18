«Евровидение-2020» отменяется из-за коронавируса

Известный конкурс «Евровидение» в этом году не состоится. Решение об отмене связано с распространением коронавируса. Официально об отмене конкурса объявят завтра.

В связи с нарастающими темпами распространения коронавируса в этом году отменили самый ожидаемый музыкальный конкурс «Евровидение». Мероприятие переносится на следующий год. Сообщается, что в 2021 году участвовать будут те же самые участники, но уже с другими номерами.