В Уфе создают 3D-модель сгоревшей усадьбы Бухартовских

В Уфе архитекторы создают трехмерную копию едва не сгоревшей неделю назад усадьбы Бухартовских: объемная модель в точности повторит здание в цифровом формате. По нему можно будет восстановить объект культурного наследия. Как выяснилось, потенциальные инвесторы, готовые вложить деньги в реконструкцию, уже были.

Эта работа сродни строительству, только не реальному, а виртуальному. С заданной точки специальный прибор сканирует здание миллионами лазерных лучей, создавая объемную модель. В цифровом виде сохраняются мельчайшие детали вплоть до трещин.

По фотографии мы получаем контурную точку и не получаем габариты размера. Здесь мы получаем модель с точностью до 1 миллиметра, которую мы можем вертеть, отрезать, получить разрезы сечения. Мы реально получаем цифровую копию здания, кроме внутреннего содержания. Рустам Алибаев, руководитель проектного бюро «Архтамга»

По цифровому дублеру строители смогут восстановить реальный облик усадьбы Бухартовских, даже если здание будет уничтожено. Что едва не произошло неделю назад. Пожарным удалось спасти памятник архитектуры от огня. Стены выдержали, однако теперь велика угроза обрушения.

Во время пожара наибольший урон получили крыша здания. Однако на случай реконструкции его придется сносить полностью, в том числе и перекрытия, поскольку они бревенчатые. Специалисты говорят, что основную ценность представляет фасад, и вот его нужно будет отстраивать заново.

Могут потолки обрушиться. Там простой подвал. Не исключено, что кто-то попытается внутрь зайти. Кто золото ищет, кто деньги старинные. Андрей Лебедев, кровельщик

Архитекторы хотят восстановить первоначальный облик здания. И для этого его, по всей видимости, придется заново отстроить, но уже из кирпича. А вот наиболее ценные элементы, такие как наличники, будут использовать оригинальные.

Мы сейчас делаем список таких зданий, в которых можно реставрацию сделать. Видя такой печальный опыт, в этом году постараемся 30 зданий снять на 3D-сканер, чтобы иметь их цифровую копию. Данир Гайнуллин, руководитель научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

По Уфе за последние несколько лет было отреставрировано около 10-15 зданий. Вы их видите на улице Свердлова, Октябрьской Революции, других улицах. В принципе, такие примеры есть. Это вполне возможно. Основной вопрос упирается в финансирование. Между тем, по словам активистки Эльзы Маулимшиной, активно выступавшей в защиту здания, инвесторы на усадьбу уже были.

Первый инвестор на флигель усадьбы Бухартовских намеревался здесь открыть пекарню. На саму усадьбу Бухартовских был один инвестор, который намерен был отреставрировать и открыть в ней детскую школу танца, секцию для детей. Эльза Маулимшина, правозащитница