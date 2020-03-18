В Уфе создают 3D-модель сгоревшей усадьбы Бухартовских

В Уфе архитекторы создают трехмерную копию едва не сгоревшей неделю назад усадьбы Бухартовских: объемная модель в точности повторит здание в цифровом формате. По нему можно будет восстановить объект культурного наследия. Как выяснилось, потенциальные инвесторы, готовые вложить деньги в реконструкцию, уже были.
Эта работа сродни строительству, только не реальному, а виртуальному. С заданной точки специальный прибор сканирует здание миллионами лазерных лучей, создавая объемную модель. В цифровом виде сохраняются мельчайшие детали вплоть до трещин.
По цифровому дублеру строители смогут восстановить реальный облик усадьбы Бухартовских, даже если здание будет уничтожено. Что едва не произошло неделю назад. Пожарным удалось спасти памятник архитектуры от огня. Стены выдержали, однако теперь велика угроза обрушения.
Во время пожара наибольший урон получили крыша здания. Однако на случай реконструкции его придется сносить полностью, в том числе и перекрытия, поскольку они бревенчатые. Специалисты говорят, что основную ценность представляет фасад, и вот его нужно будет отстраивать заново.
Архитекторы хотят восстановить первоначальный облик здания. И для этого его, по всей видимости, придется заново отстроить, но уже из кирпича. А вот наиболее ценные элементы, такие как наличники, будут использовать оригинальные.
По Уфе за последние несколько лет было отреставрировано около 10-15 зданий. Вы их видите на улице Свердлова, Октябрьской Революции, других улицах. В принципе, такие примеры есть. Это вполне возможно. Основной вопрос упирается в финансирование. Между тем, по словам активистки Эльзы Маулимшиной, активно выступавшей в защиту здания, инвесторы на усадьбу уже были.
Три года назад дом Бухартовских взяли под госохрану как объект культурного наследия. Жильцов расселили, однако здание постигла судьба многих городских памятников архитектуры. Усадьба стала пристанищем для бездомных и мародеров. Впрочем, сейчас ее будущее уже не кажется столь туманным и безнадежным. Ситуацию на контроль, в том числе в части выяснения причин пожара, взял Глава республики.