В Уфе мужчину расстреляли во дворе собственного дома

16 марта в микрорайоне Черниковка произошло страшное событие. На 47-летнего местного жителя напал неизвестный и расстрелял из пневматического пистолета. Изданию UfacityNews.ru о произошедшем рассказал собственный источник.

Известно, что перед многоквартирным домом по улице Космонавтов между мужчиной и неизвестным завязался конфликт. Прохожий просто подошёл к 47-летнему жильцу, но дружеского разговора у них не получилось. Во время серьёзной ссоры незнакомец достал пневматический пистолет, выстрелил в живот оппонента, а затем скрылся.