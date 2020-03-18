В Уфе мужчину расстреляли во дворе собственного дома

16 марта в микрорайоне Черниковка произошло страшное событие. На 47-летнего местного жителя напал неизвестный и расстрелял из пневматического пистолета. Изданию UfacityNews.ru о произошедшем рассказал собственный источник.
Известно, что перед многоквартирным домом по улице Космонавтов между мужчиной и неизвестным завязался конфликт. Прохожий просто подошёл к 47-летнему жильцу, но дружеского разговора у них не получилось. Во время серьёзной ссоры незнакомец достал пневматический пистолет, выстрелил в живот оппонента, а затем скрылся.
Пострадавшему мужчине вызвали скорую, а медики доставили его в больницу № 13. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и собрали все улики. Теперь полиция ведёт поиски злоумышленника.
Фото: Интернет.