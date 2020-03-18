«Перелом очень сложный»: в Уфе спасают сову, которую сбила машина

В Уфе волонтеры собираю деньги на лечение хищной совы. Крыло хищной птицы сломано сразу в четырех местах, предположительно, ее сбила машина. Сейчас пернатая готовится к сложной операции.

Грозно щёлкая клювом, пернатая хищница из последних сил пытается вырваться из рук волонтера. Сова не может взлететь, лишь топорщит перья, стараясь казаться крупнее, и машет здоровым крылом, пытаясь отпугнуть людей. Но вскоре силы вновь покидают птицу.

Она такая вяленькая, не потому что добренькая и ручная, а потому что ей сейчас плохо. Если бы она была здоровая, в нормальном состоянии она бы сейчас сопротивлялась более активно.

Левое крыло у пернатой хищницы сломано, оно безжизненно свисает вниз. Люди, которые привезли ее, рассказали, что нашли сову на дороге. Возможно, она врезалась в проезжающую машину. Сейчас волонтёры собирают деньги на операцию.

Конечности птице нужны для того, чтобы симметрично она себя чувствовала. То есть не было перекоса скелета, чтобы не страдали от перекоса другие органы. Клара Васильева, волонтёр

Операция продлится около часа, проводить будут под газовым наркозом. Любой другой сова может не пережить. Спасти крыло хищной птицы попытается ветеринарный врач Салават Гайнетдинов.

По левому крылу мы имеем четыре осколка, которые мы должны будем собрать. Собирать мы будем на внешний фиксатор. Салават Гайнетдинов, ветеринарный врач

Вылечить дикую птицу с переломанным крылом можно, но вернуть ей прежнюю подвижность удаётся крайне редко. Если после выздоровления она и будет летать, то все-таки не достигнет прежней скорости и маневренности полета.

Учитывая, что перелом очень сложный, мы посмотрим, как будет срастаться крыло, но, скорее всего, эта птица не сможет вернуться в дикую природу. Клара Васильева, волонтёр

Клара Васильева – волонтер, занимается хищными птицами уже боль пяти лет. Вместе с небольшой группой единомышленников помогает пернатым, попавшим в беду. Эту красавицу девушка пока тоже приютила у себя. Питание хищников очень специфичное, им подходят даже не все виды мяса, а потому на их содержание уходит приличная сумма денег, признается Клара. Помогать птицам удается только за счет собственных средств и пожертвований. Сейчас у девушки живут несколько хищных птиц, которые из-за различных травм в дикой природе просто не выживут.