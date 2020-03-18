В России стала понижаться стоимость авиабилетов

Специалисты билетных агентств подсчитали, что цены на авиабилеты внутри страны подешевели. С недавних пор Россия ограничила авиасообщение с некоторыми странами Европы и Азии. В связи с этим авиакомпании стараются компенсировать убытки снижением цен на рейсы внутри страны.
В условиях распространяющегося коронавируса Россия закрыла границы со многими европейскими и азиатскими государствами. При этом внутрироссийские рейсы начали дешеветь. Аналитики подсчитали, что цены на внутренние рейсы упали примерно на 10-12 %. Но подешевели не все билеты. На 3,4 % подорожали перелеты в Сочи и Симферополь.
В правительстве пока не объявляли о каких-то компенсациях авиаперевозчикам после введения ограничений на зарубежные перелеты. От ограничений рейсов в Китай, Германию, Францию, Италию и Францию российские авиакомпании потерпели убыток в 70-100 млрд рублей. Как говорят специалисты, к осени 2020 года эта цифра может вырасти до 360 млрд рублей.