В России стала понижаться стоимость авиабилетов

Специалисты билетных агентств подсчитали, что цены на авиабилеты внутри страны подешевели. С недавних пор Россия ограничила авиасообщение с некоторыми странами Европы и Азии. В связи с этим авиакомпании стараются компенсировать убытки снижением цен на рейсы внутри страны.

В условиях распространяющегося коронавируса Россия закрыла границы со многими европейскими и азиатскими государствами. При этом внутрироссийские рейсы начали дешеветь. Аналитики подсчитали, что цены на внутренние рейсы упали примерно на 10-12 %. Но подешевели не все билеты. На 3,4 % подорожали перелеты в Сочи и Симферополь.