Хоккеисты школы Азаматова в Уфе возглавляют таблицу первенства Урала и Западной Сибири

Команда хоккейной школы имени Марата Азаматова возглавляет таблицу первенства Урала и Западной Сибири во второй группе. Ребята 2004 года рождения за две игры до завершения идут на первом месте. При этом команды школы имени Азаматова впервые участвуют в первенстве.
Наставник команды «Энергия» из города Рефтинский прямо по ходу матча пытается исправить тактические изъяны своего коллектива. В гости к лидеру – в школу имени Марата Азаматова – приехал соперник из подвала таблицы. Несмотря на это, после первого периода счет 2:1 в пользу гостей.
Лишь еще один раз пропустив «азаматовцы» пришли в себя и заиграли в свой хоккей. Гости лишь успевали вынимать шайбу из ворот. В результате был зафиксирован счет 10:5 в пользу уфимской команды.
День спустя состоялась повторная встреча, и на этот раз команда школы имени Азаматова одержала более уверенную победу – 10:1. Уфимцы на первом месте и ниже второго уже гарантированно не опустятся.
Если команде школы Азаматова удастся одержать победу в переходных играх, они смогут выйти в группу лидеров и соревноваться с сильнейшими школами, в том числе клубов КХЛ. В этом сезоне в первенстве России участвует еще три коллектива из школы имени Азаматова разных возрастов. При этом ребята 2003 года рождения среди своих сверстников занимают третье место.