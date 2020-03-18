Хоккеисты школы Азаматова в Уфе возглавляют таблицу первенства Урала и Западной Сибири

Команда хоккейной школы имени Марата Азаматова возглавляет таблицу первенства Урала и Западной Сибири во второй группе. Ребята 2004 года рождения за две игры до завершения идут на первом месте. При этом команды школы имени Азаматова впервые участвуют в первенстве.

Наставник команды «Энергия» из города Рефтинский прямо по ходу матча пытается исправить тактические изъяны своего коллектива. В гости к лидеру – в школу имени Марата Азаматова – приехал соперник из подвала таблицы. Несмотря на это, после первого периода счет 2:1 в пользу гостей.

На каждую игру надо настраивать. С любым соперником можно играть легко, можно играть тяжело. Все зависит от настроя команды. Никита Денисов, тренер команды школы имени Марата Азаматова

Лишь еще один раз пропустив «азаматовцы» пришли в себя и заиграли в свой хоккей. Гости лишь успевали вынимать шайбу из ворот. В результате был зафиксирован счет 10:5 в пользу уфимской команды.

Я думаю, мы в первом периоде вышли расслабленные. Игра рано, не успели собраться. Поэтому так много пропустили. Пришли в раздевалку расстроенные. Начался второй период, и все начало получаться. Кирилл Сорокин, игрок команды школы имени Марата Азаматова

День спустя состоялась повторная встреча, и на этот раз команда школы имени Азаматова одержала более уверенную победу – 10:1. Уфимцы на первом месте и ниже второго уже гарантированно не опустятся.

Это дает право участвовать в переходных играх за участие в группе сильнейших. Результат стал неожиданным для нас. Мы в этом сезоне впервые участвуем в соревнованиях такого уровня. Мы долго к этим соревнованиям шли. Рамиль Юлдашев, директор школы имени Марата Азаматова