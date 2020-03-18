В Уфе мусоровоз протаранил пассажирский автобус

Серьёзное ДТП произошло сегодня, 18 марта, в Уфе. Мусоровоз на полной скорости протаранил пассажирский автобус. Авария произошла на улице Бакалинская.

Очевидцы выложили кадры страшного события в социальных сетях. На видео можно заметить, что у маршрутки выбиты все стёкла. На место происшествия оперативно прибыла карета скорой помощи.

Автор видео отдельно благодарит бригаду медиков, которые помогли открыть заблокированную дверь маршрутки. Всем, кому требовалась помощь, врачи помогли на месте. В аварии погибших и пострадавших нет.