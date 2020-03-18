Сегодня футболистов «Уфы» распустили по домам из-за пандемии коронавируса

Коронавирус парализовал мировой и российский спорт. Футбольный клуб «Уфа» наряду с другими российскими клубами уходит на паузу, которая продлится до 10 апреля. С сегодняшнего дня команду распустили по домам.
Прокомментировал генеральный директор футбольного клуба «Уфа» и то, что произойдет с оставшейся частью сезона. После переноса Евро-2020 следующий год появилась возможность доиграть чемпионат РПЛ.
Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»
УЕФА говорит нам, что мы можем доиграть чемпионат до 30 июня. Время у нас есть. Если все будет благоприятно, летом доиграем.
РПЛ рассматривает варианты продолжить турнир 3 и 17 мая. Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса. Если чемпионат России возобновится 17 мая, командам придется играть через два дня на третий и через три на четвертый. В июне также запланированы матчи национальных сборных. Кроме того, необходимо провести полуфинал и финал Олимп Кубка России, а еще раньше – перенесенную игру 1/4 финала между «Шинником» и «Уралом». УЕФА не возражает, если матчи национальных турниров в этот период будут проходить в дни еврокубков.