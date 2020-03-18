Сегодня футболистов «Уфы» распустили по домам из-за пандемии коронавируса

РПЛ рассматривает варианты продолжить турнир 3 и 17 мая. Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса. Если чемпионат России возобновится 17 мая, командам придется играть через два дня на третий и через три на четвертый. В июне также запланированы матчи национальных сборных. Кроме того, необходимо провести полуфинал и финал Олимп Кубка России, а еще раньше – перенесенную игру 1/4 финала между «Шинником» и «Уралом». УЕФА не возражает, если матчи национальных турниров в этот период будут проходить в дни еврокубков.