В Башкирии изъяли права у мужчин, страдающих алкоголизмом

В Буздякском и Шаранском районах Башкирии изъяли водительские права у состоящих на учете у врача-нарколога водителей. Инициатором стала прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Девять мужчин состояли на учете с диагнозом «алкоголизм». Водительские удостоверения им удалось получить загадочным образом. Диагноз «алкоголизм» - это противопоказание для управления ТС.
В суд обратились прокуроры. Требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение решений находится на особом контроле.
Фото: Интернет.