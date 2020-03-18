В Башкирии изъяли права у мужчин, страдающих алкоголизмом

В Буздякском и Шаранском районах Башкирии изъяли водительские права у состоящих на учете у врача-нарколога водителей. Инициатором стала прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Девять мужчин состояли на учете с диагнозом «алкоголизм». Водительские удостоверения им удалось получить загадочным образом. Диагноз «алкоголизм» - это противопоказание для управления ТС.

В суд обратились прокуроры. Требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение решений находится на особом контроле.

Фото: Интернет.