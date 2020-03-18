Жительница Башкирии стала жертвой лже-сотрудника банка
48-летняя жительница Салавата пострадала от рук лже-сотрудника банка. После телефонного разговора с мошенником она лишилась своих сбережений. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.
У женщины была кредитная карта, однако ей она не пользовалась. Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то пытался перечислить деньги со счета карты.
Женщина ответила, что средств на счету нет, так что терять ей нечего, и поинтересовалась, нельзя ли заблокировать имеющуюся у нее кредитную карту. Собеседник тут же откликнулся «помочь». Его помощь в итоге была заключена в получении доступа к личному кабинету и последующее перечисление средств с кредитной карты на сторонние счета.