Жительница Башкирии стала жертвой лже-сотрудника банка

Женщина ответила, что средств на счету нет, так что терять ей нечего, и поинтересовалась, нельзя ли заблокировать имеющуюся у нее кредитную карту. Собеседник тут же откликнулся «помочь». Его помощь в итоге была заключена в получении доступа к личному кабинету и последующее перечисление средств с кредитной карты на сторонние счета.

пресс-служба МВД по Башкирии