В Башкирии школы и вузы перейдут на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса

Образовательные учреждения республики перейдут на дистанционное обучение. Сегодня об этом говорили на брифинге, посвященном теме противодействия распространению коронавируса. С 23 марта все общеобразовательные организации выходят на каникулы, а с 6 апреля они вместе с колледжами и вузами перейдут на дистанционный режим обучения.

Также отменена досрочная сдача ЕГЭ. Экзамены начнутся по плану 25 мая. На этот же месяц перенесена и всероссийская олимпиада школьников.