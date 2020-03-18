В Уфе рассказали, из чего шьют многоразовые защитные маски

В Уфе начали шить многоразовые маски. Чтобы обеспечить жителей республики необходимым количеством средств индивидуальной защиты, производство запустили на предприятии «Агидель» – в день там будут выпускать около 3 тысяч штук. Где их можно будет приобрести и как правильно пользоваться?
Поверить в то, что тысячи масок, доставленных накануне в госаптеки, закончились, и вправду трудно. Но их разобрали на глазах нашей съемочной группы – партии едва хватило до обеда. И это при том, что в одни руки отдают максимум 5 экземпляров. Весь гнев на себя принимают фармацевты, которые здесь ни в чем не виноваты.
Проблему нехватки масок уже обсудили в правительстве республики. Надеяться решили на себя. Радий Хабиров дал указания запустить производство многоразовых средств индивидуальной защиты в Башкортостане.
Вместо детских распашонок – медицинские маски. Здесь производили и национальную одежду, и спецформу, а вот средства индивидуальной защиты – никогда. Предприятие «Агидель» стало первым, где запустили производство марлевых повязок. В короткие сроки швеи освоили процесс. Делают всё по госстандарту.
Если будет необходимость, в республике к производству многоразовых масок подключатся и другие предприятия. Известно, что еще около 10 организаций готовы выпускать продукцию. Общий объем при полной загрузке составит до миллиона штук в сутки. Маски будут доставлять в сеть Госаптек. Сегодня на прилавки уже поступила первая партия. Продажа многоразовых масок должна помочь снизить ажиотаж в аптеках.
Продажу масок начали и на сайте «Авито», правда, цены там в несколько раз выше реальных. Среди объявлений можно найти даже и предложение о продаже оборудования по изготовлению медицинских повязок. Тоже, кстати, по завышенной стоимости. Сайты объявлений приостановили публикации, где предлагаются одноразовые маски. Таким образом, компании решили бороться с теми, кто спекулирует на средствах индивидуальной защиты. Кстати, ими тоже нужно уметь пользоваться.
Маски можно будет использовать много раз. Но обрабатывать их нужно уже после двух часов носки. Ничего сложно в этом нет. Необходимо лишь постирать их в теплой воде с мылом, высушить и прогладить утюгом. После этого они будут вновь готовы к использованию.