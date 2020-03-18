В Уфе рассказали, из чего шьют многоразовые защитные маски

В Уфе начали шить многоразовые маски. Чтобы обеспечить жителей республики необходимым количеством средств индивидуальной защиты, производство запустили на предприятии «Агидель» – в день там будут выпускать около 3 тысяч штук. Где их можно будет приобрести и как правильно пользоваться?

Поверить в то, что тысячи масок, доставленных накануне в госаптеки, закончились, и вправду трудно. Но их разобрали на глазах нашей съемочной группы – партии едва хватило до обеда. И это при том, что в одни руки отдают максимум 5 экземпляров. Весь гнев на себя принимают фармацевты, которые здесь ни в чем не виноваты.

Проблему нехватки масок уже обсудили в правительстве республики. Надеяться решили на себя. Радий Хабиров дал указания запустить производство многоразовых средств индивидуальной защиты в Башкортостане.

У нас швейных производств много. У нас большие запасы марли. Мы можем попросить Ишимбайскую трикотажную фабрику, у нас масса предприятий швейных есть. Потребности выясните и начинайте шить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вместо детских распашонок – медицинские маски. Здесь производили и национальную одежду, и спецформу, а вот средства индивидуальной защиты – никогда. Предприятие «Агидель» стало первым, где запустили производство марлевых повязок. В короткие сроки швеи освоили процесс. Делают всё по госстандарту.

Она по ГОСТу СанПиНа от 4 до 6 слоев должна идти. Мы выбрали серединку и выполняем. Искали, в аптеках нигде не нашли и пришли к выводу, что надо шить эти маски. Скорость нарабатываем. Потихонечку увеличиваем. Сейчас пока 3 тысячи в день. Планируем выйти до 10. Школьники иногда просят, небольшие заказы. А так не было никогда. Это первый такой заказ. Светлана Утяшева, технолог швейного производства

Посчитали, что за три минуты мы изготавливаем тридцать масок. В настоящее время производственный цех у нас работает только в одну смену. При необходимости можем работать в две смены, можем пустить ночную смену. Многоразовые маски у нас изготавливаются из стопроцентного хлопка. Два вида у нас. Одна с резиночками, другая на завязках. Гузель Каримова, генеральный директор предприятия «Агидель»

Если будет необходимость, в республике к производству многоразовых масок подключатся и другие предприятия. Известно, что еще около 10 организаций готовы выпускать продукцию. Общий объем при полной загрузке составит до миллиона штук в сутки. Маски будут доставлять в сеть Госаптек. Сегодня на прилавки уже поступила первая партия. Продажа многоразовых масок должна помочь снизить ажиотаж в аптеках.

Потому что это будет параллельно с одноразовыми масками реализовываться. На сегодня поступило 50 тысяч, на следующей неделе ожидается еще 50 тысяч. Параллельно заключается договор на поставку 700 тысяч одноразовых масок. Многоразовые начался запуск, и первый день пока у нас полторы-две тысячи. В последующем три тысячи в день. Альфия Рахматуллина, директор ГУП «Башфармация»

Продажу масок начали и на сайте «Авито», правда, цены там в несколько раз выше реальных. Среди объявлений можно найти даже и предложение о продаже оборудования по изготовлению медицинских повязок. Тоже, кстати, по завышенной стоимости. Сайты объявлений приостановили публикации, где предлагаются одноразовые маски. Таким образом, компании решили бороться с теми, кто спекулирует на средствах индивидуальной защиты. Кстати, ими тоже нужно уметь пользоваться.

Надеть, плотно приложив к лицу, всё это завязываем, чтобы у нас был закрыт и нос, и рот, и подбородок. Ни в коем случае нос у нас не должен смотреть наружу. Альмира Марышева, заведующая отделением инфекционной больницы №4 г. Уфы