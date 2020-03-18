В Уфе показали, как дезинфицируют общественный транспорт

В Уфе начали дезинфицировать трамваи и троллейбусы. Автобусы государственного перевозчика проходят специальную обработку уже больше недели. Используют специальные растворы.

Люди в защитных костюмах и масках – сотрудники этого же депо. Подобно сапёрам, обезвреживают бомбу замедленного действия. Самые грязные места общественного транспорта обрабатывают дезинфицирующим раствором. К слову, таким образом уничтожают не только респираторные инфекции, но и, например, грибковые или даже кишечные. Препарат «Хлорамин Б» используется также в школах и даже в больницах и поликлиниках. Так что общественный транспорт в Уфе проходит, можно сказать, стерильную обработку.

В день на линии выезжают 80 трамваев и 60 троллейбусов. С этого дня каждый вечер они будут проходить обработку в несколько этапов. Раньше просто мыли. Ночью транспорт проветривают, и уже утром он встает на маршрут.

Посоветовались с врачами, специалистами и выбрали «Хлорамин Б», потому что состав испаряется за 3-4 часа, не пахнет. И люди защищены от вирусов и микробов. Данир Бурханов, заместитель главного инженера МУЭТ г. Уфы

Водитель с пассажирами не общается. Находится в изоляции. Но в целях безопасности тоже самостоятельно обеззараживает своё рабочее место. Кондукторы и водители должны быть сами безопасны для пассажиров. Каждое утро состояние их здоровья проверяет медик.

Ежедневно проводится предрейсовый осмотр. В принципе, ничего не изменилось, проводим дополнительные инструктажи, чтобы люди чаще мыли руки и в помещениях появились установки для обеззараживания воздуха. Ильдар Шагапов, медбрат