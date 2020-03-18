В Уфе показали, как дезинфицируют общественный транспорт

В Уфе начали дезинфицировать трамваи и троллейбусы. Автобусы государственного перевозчика проходят специальную обработку уже больше недели. Используют специальные растворы.
Люди в защитных костюмах и масках – сотрудники этого же депо. Подобно сапёрам, обезвреживают бомбу замедленного действия. Самые грязные места общественного транспорта обрабатывают дезинфицирующим раствором. К слову, таким образом уничтожают не только респираторные инфекции, но и, например, грибковые или даже кишечные. Препарат «Хлорамин Б» используется также в школах и даже в больницах и поликлиниках. Так что общественный транспорт в Уфе проходит, можно сказать, стерильную обработку.
В день на линии выезжают 80 трамваев и 60 троллейбусов. С этого дня каждый вечер они будут проходить обработку в несколько этапов. Раньше просто мыли. Ночью транспорт проветривают, и уже утром он встает на маршрут.
Водитель с пассажирами не общается. Находится в изоляции. Но в целях безопасности тоже самостоятельно обеззараживает своё рабочее место. Кондукторы и водители должны быть сами безопасны для пассажиров. Каждое утро состояние их здоровья проверяет медик.
Автобусы государственного перевозчика проходят дезинфекцию 2 раза в день – днём и вечером. Пассажиропоток больше, чем у трамваев и троллейбусов. «Башавтотранс» такую обработку начал больше недели назад. За это время, по словам руководства, никто из сотрудников на состояние здоровья не жаловался. В случае недомогания работника тут же должны отправить на больничный.