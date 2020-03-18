В Уфе проверили готовность экстренных служб к паводку

Сегодня в Уфе прошел смотр сил и средств техники, которые будут задействованы в работе во время весеннего половодья. Это не только спасательные и экстренные службы, но и ресурсоснабжающие и промышленные организации. Кроме того, проверку прошли противопаводковые штабы и пункты временного размещения.

Общежитие Уфимского института путей сообщения. Во время паводка здесь будет пункт временного размещения граждан. В Демском районе Уфы он единственный. Подъема воды пока нет, однако готовность принять эвакуированных – полная.

Мы можем принять 200 человек. 50 человек можем разместить в общежитии. 150 человек мы можем разместить в спортивном зале, куда будут подвозиться кровати. Александр Рыбалко, начальник пункта временного размещения

Отдельно предусмотрена комната матери и ребенка. Есть пеленальный столик, ванны для малышей и средства гигиены. Кроме жилых помещений, имеется и отдельная кухня. Руководство пункта оборудовало также и детскую игровую комнату.

В пункте круглосуточно будут дежурить врач и медсестры. Они в любой момент готовы оказать экстренную помощь. В медпункте есть запас лекарств, перевязочных и дезинфицирующих средств. И даже аппарат ЭКГ.

Работу начали и противопаводковые штабы. Один из них расположен на территории управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений в микрорайоне Кооперативная поляна. При подъеме воды до 9 метров в данной зоне затопления окажутся более 500 домов, где живут около 2 тысяч человек.

Сформированы 2 дежурные бригады, которые будут работать круглосуточно. В оснащении штаба 2 лодки, спасательные круги, жилеты, веревки, каски фонари – все, что может пригодиться. Зирьяна Ибрагимова, член противопаводкового штаба

Откачка идет полным ходом. Нельзя, чтобы колодец переполнился талыми водами. Иначе они затопят дороги и придомовые участки. В Нижегородке уже дежурит бригада Управления гражданской защиты города, держа наготове специальный насос.

Смотр сил и средств для борьбы с паводком сегодня прошел на площадке перед «Уфа-Ареной». Катера, вездеходы, болотоходы, передвижные лаборатории со специальным оборудованием готовы выехать в любую точку ЧС. К работе в экстренных условиях готовы и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. К паводку готова и Росгвардия. В их арсенале есть беспилотники с дальностью полета до 50 км. Они способны вести фото- и видеосъемку и помогать региональному МЧС в мониторинге зон затопления.

У нас взаимодействие налажено. Они нам могут позвонить и просто попросить: «Ребята, можете оказать взаимодействие?» И мы всегда готовы выехать. Ришат Сагитов, начальник группы эксплуатации беспилотных летательных аппаратов Управления Росгвардии по Республике Башкортостан

Сегодня у нас смотр техники проводится как в городе Уфе, так и по всей Республике Башкортостан. Гарнизон у нас по территории Республики Башкортостан составляет более 12 тысяч личного состава, более 3 тысяч единиц техники и плавсредств. Личный состав практически готов. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Республики Башкортостан