В Башкирии ветеран войны живёт в приёмной семье

51 день до Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон историй, посвящённых Великой Отечественной войне. Сегодня мы расскажем о фронтовике Михаиле Галимове: ветерану в феврале исполнилось 97 лет, но несмотря на свой возраст, он увлекается спортом и читает газеты.
Наклоны, приседания. Утро Михаила Галимова начинается с зарядки. В свои 97 лет ветеран Великой Отечественной войны на этом не ограничивается. Когда погода позволяет, бегает по три километра. Ветеран на здоровье не жалуется, говорит, секрет долголетия не только в движении, но и в хорошем настроении.
Михаил Константинович не привык сдаваться. Он вырос без родителей в детском доме в Верхнеуральске. Получил образование в Училище фабрично-заводских исследований. 19-летним парнем был призван в воздушно-десантные войска. Во время Великой Отечественной войны защищал Родину на северо-западном фронте. В боях за Днепр получил ранение.
Из-за разорвавшегося рядом снаряда он получил контузию. Солдат несколько часов лежал под землей. Михаилу Галимову повезло: из-под завалов его достали товарищи. Так солдат попал в госпиталь. Он был в числе тяжело раненых. Быстро восстановился и уже через 10 дней вновь вернулся на фронт. Только на этот раз попал в мотострелковую дивизию. За мужество, проявленное в бою, его наградили Орденом Красной Звезды. В день Великой Победы был в Чехословакии.
После войны Михаил Константинович год служил в Австрии. По возвращении домой работал в промышленной сфере. Сейчас живет в уфимской Шакше в приемной семье. Единственная дочь от него отказалась. Ветеран Великой Отечественной войны не отчаивается. Он уделяет внимание спорту, смотрит фильмы и каждый день ходит на почту: привычка читать газеты осталась еще со времен Великой Отечественной войны.