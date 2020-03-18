В Башкирии ветеран войны живёт в приёмной семье

51 день до Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон историй, посвящённых Великой Отечественной войне. Сегодня мы расскажем о фронтовике Михаиле Галимове: ветерану в феврале исполнилось 97 лет, но несмотря на свой возраст, он увлекается спортом и читает газеты.

Наклоны, приседания. Утро Михаила Галимова начинается с зарядки. В свои 97 лет ветеран Великой Отечественной войны на этом не ограничивается. Когда погода позволяет, бегает по три километра. Ветеран на здоровье не жалуется, говорит, секрет долголетия не только в движении, но и в хорошем настроении.

Михаил Константинович не привык сдаваться. Он вырос без родителей в детском доме в Верхнеуральске. Получил образование в Училище фабрично-заводских исследований. 19-летним парнем был призван в воздушно-десантные войска. Во время Великой Отечественной войны защищал Родину на северо-западном фронте. В боях за Днепр получил ранение.

Как прилетели и давай бомбить. Они увидели кучу-то, они думали, что это боеприпасы, и давай долбить. Я когда оттуда убежал, я не добежал, наверно, метров 7 и упал. Меня как закопало. Михаил Галимов, ветеран Великой Отечественной войны

Из-за разорвавшегося рядом снаряда он получил контузию. Солдат несколько часов лежал под землей. Михаилу Галимову повезло: из-под завалов его достали товарищи. Так солдат попал в госпиталь. Он был в числе тяжело раненых. Быстро восстановился и уже через 10 дней вновь вернулся на фронт. Только на этот раз попал в мотострелковую дивизию. За мужество, проявленное в бою, его наградили Орденом Красной Звезды. В день Великой Победы был в Чехословакии.