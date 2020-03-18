Легионеры «Салавата Юлаева» покинули Уфу из-за коронавируса

Легионеры «Салавата Юлаева» улетели, не дождавшись окончания контракта. Футбольную «Уфу» распустили до 2 апреля – новые подробности спортивных событий сегодняшнего дня. Как башкирские клубы переходят на карантин?
Открытая тренировка, которая стала одной из последних. Юлаевцев распустили до 30 марта. На 1 и 2 апреля запланированы медицинские осмотры. КХЛ приостановила чемпионат до 10 числа. Из-за пандемии коронавируса Линус Умарк и другие легионеры «Салавата Юлаева» решили покинуть Россию, не дождавшись окончания контракта, который истекает 30 апреля. Об этом сообщает «Чемпионат». Накануне иностранные хоккеисты Линус Умарк, Юха Метсола, Филипп Ларсен, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен вылетели в Хельсинки на чартерном самолете. До своего отъезда легионеры на собрании команды заявили, что в любом случае улетят домой.
В хоккейном клубе эту информацию не комментируют. Нашему корреспонденту лишь добавили, что «подготовка идет по внутреннему распорядку команды». В НХЛ игрокам-иностранцам разрешили уехать, но за океаном разработана дорожная карта, комментирует ситуацию хоккейный агент Шуми Бабаев.
И сегодня футбольная «Уфа» наряду с другими российскими клубами остановилась на вынужденный перерыв. Команду также распустили по домам. Пауза в чемпионате продлится до 10 апреля. Но иностранцы страну не покинули.
РПЛ рассматривает варианты продолжить турнир 3 и 17 мая. Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса. Если чемпионат России возобновится 17 мая, командам придется играть через два дня на третий и через три на четвертый. В июне также запланированы матчи национальных сборных. Кроме того, необходимо провести полуфинал и финал Олимп Кубка России, а еще раньше – перенесенную игру 1/4 между «Шинником» и «Уралом». УЕФА не возражает, если матчи национальных турниров в этот период будут проходить в дни еврокубков. Что касается других чемпионатов, то сегодня стало известно, что волейбольный плей-аут, где должен был принять участие уфимский «Урал», отменили. А вот плей-офф нет. Также приостановлен чемпионат МХЛ, ВХЛ, гандбольные турниры.