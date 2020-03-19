В Уфе пес живет на могиле своего хозяина

Трогательная история разворачивается в Уфе на одном из городских кладбищ. Посетители кладбища еще с осени приметили живущую на могиле собаку. Выяснилось, что животное просто не может забыть умершего хозяина.

Красивый пес поселился на территории кладбища еще осенью. Никто не успел увидеть, когда именно собака появилась в одном из секторов. Пес пришел на одну из свежих могил и теперь не отходит от нее далеко.

До наступления зимы уфимский Хатико бродил по округе. К нему даже прибилась своеобразная "подружка", но работники кладбища говорят, что вскоре она начала замерзать и исчезла. Так пес остался наедине со своим горем.

На собаку обратили внимание зоозащитники, которые приехали сюда навестить усопших родственников. Они заметили собаку и решили расспросить сотрудников о ее судьбе. С тех пор сюда периодически наведываются неравнодушные люди, чтобы покормить животное.