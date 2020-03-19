В Башкирии блогер-вахтовик спас двух рыбаков из ледяной воды

В Башкирии двое друзей спасли горе-рыбаков недалеко от города Агидель. Любители экстремальной весенней рыбалки приехали сюда из Пермского края. Несмотря на предупреждения местных рыбаков, они все-таки вышли на тонкий лед.

Классическая зимняя рыбалка в Башкирии чуть не закончилась трагедией с двумя трупами. Накануне утром на реке Апаиш около Агидели местные рыбаки встретили компанию мужчин, которые приехали сюда из Пермского края. Они поинтересовались: где здесь можно хорошо порыбачить. На что получили ответ - лед тонкий, рисковать и выходить на него смысла нет.

Однако пермяки оказались упорными. Они вышли на лед с другого берега. В это время на другой стороне остались местные жители. Один из них - вахтовик, ведущий блог на Ютубе о зимней рыбалке - заметил, что в один момент гости республики исчезли под водой. Рыбаки бросили все свои дела и организовали операцию по их спасению, рискуя собственными жизнями.

Максимально оперативно и безопасно они добрались до огромной лунки, в которую угодили взрослые мужчины. Все получилось вовремя: пермяки барахтались в воде из последних сил, теряя сознание от невыносимо холодной воды. Башкирские рыбаки с помощью своих толстых пуховиков смогли аккуратно вытащить рыболовов на край льда. К счастью, обошлось без жертв.