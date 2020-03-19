Житель Уфы обманул 13 человек на 2 млн рублей

Подозреваемый представлялся потенциальным жертвам директором несуществующей компании. Как оказалось, никакими поставками мужчина не занимался. По данным следствия, злоумышленник брал деньги в основном наличным расчетом, а в некоторых случаях с помощью перевода на карту, которая принадлежала его товарищу. Однако деревянные домокомплекты потерпевшие так и не дожидались.Вскоре поставщик исчезал с полученными денежными средствами, так и не выполнив условия договора.

пресс-служба МВД по Башкирии