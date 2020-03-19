Житель Уфы обманул 13 человек на 2 млн рублей

13 уфимцев стажи жертвами мошенника, занимавшегося оказанием риелторских услуг и поставкой срубов. Сумма ущерба составила свыше 2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В 2016 году 40-летний уфимец распространял объявления о реализации деревянных срубов. Он заключал с клиентами договоры и получал задаток. В дальнейшем заказчики остались без ничего.
Подозреваемый представлялся потенциальным жертвам директором несуществующей компании. Как оказалось, никакими поставками мужчина не занимался. По данным следствия, злоумышленник брал деньги в основном наличным расчетом, а в некоторых случаях с помощью перевода на карту, которая принадлежала его товарищу. Однако деревянные домокомплекты потерпевшие так и не дожидались.Вскоре поставщик исчезал с полученными денежными средствами, так и не выполнив условия договора.
пресс-служба МВД по Башкирии
В 2018 году злоумышленник через знакомую стал сотрудником подконтрольной организации и начал представляться под другой фамилией. Он стал предлагать не только услуги по поставке стройматериалов и риелтора, но и оформления земли в собственность.
Если вы стали жертвами подобного мошенничества, просим вас обратиться в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Уфе по телефонам: +79991313952, 8(347)237-19-60.