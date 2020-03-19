Радий Хабиров вручил госнаграды работникам ЖКХ

Наши города будут самыми чистыми и опрятными, ухоженными, зелеными и благоустроенными. Это мы сделаем с вами. Вы знаете, сколько новых программ мы каждый раз придумываем – и дворики, и подъезды, и модернизация парковой системы. Мы много сейчас будем заниматься инфраструктурой ЖКХ, поэтому работа есть. Без вас мы ничего не сделаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан