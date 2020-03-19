Радий Хабиров вручил госнаграды работникам ЖКХ

Радий Хабиров вручил государственные награды
работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства. Торжественное мероприятие
прошло в честь профессионального праздника. Сегодня в этой отрасли трудятся
около 30 тысяч человек.
Глава республики поздравил награжденных и
поблагодарил за безупречную службу.
Наши
города будут самыми чистыми и опрятными, ухоженными, зелеными и
благоустроенными. Это мы сделаем с вами. Вы знаете, сколько новых программ мы
каждый раз придумываем – и дворики, и подъезды, и модернизация парковой
системы. Мы много сейчас будем заниматься инфраструктурой ЖКХ, поэтому работа
есть. Без вас мы ничего не сделаем.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
На торжественном мероприятии чествовали более
тридцати человек, ответственных за поддержание порядка и благоустройство
районов. Их наградили почётными званиями и грамотой Республики Башкортостан.
Работали
у нас в семье все на этом предприятии .Я очень рада, что оценили мой труд.
Ирина Фахретдинова, оператор котельной /Туймазы/