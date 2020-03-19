Жительница Башкирии трагически погибла в страшной аварии

Вчера, 18 марта, в Кармаскалинском районе произошла серьёзная авария. Иномарка вылетела с дороги в кювет. К сожалению, не все пассажиры автомобиля смогли пережить произошедшее.

На трассе Улукулево – Кабаково – Суук-Чишма машина «Киа Спектра» вылетела в кювет. 59-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением. Машину выбросило на обочину и перевернуло.

В результате ДТП водитель получил серьёзные травмы. Пассажирка, которая сидела на переднем сиденье, скончалась в карете скорой помощи. По факту трагической аварии возбуждена проверка.