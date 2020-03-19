В Башкирии определился победитель конкурса «Трезвое село-2019»

Когда мы в августе запускали этот проект, мы на глазах у людей видели искры, как они все поднялись и вышли активно участвовать в этом конкурсе. Мы сегодня увидели результат, что мы сильные, мы смогли, мы победили. А полученные деньги в размере 500 тысяч рулей мы планируем потратить по целевому направлению – это благоустройство данного населенного пункта.

Дамин Юланов, глава администрации Зианчуринского района