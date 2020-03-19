В Башкирии определился победитель конкурса «Трезвое село-2019»

Деревня Башкирская Ургинка Зианчуринского района выиграла полмиллиона рублей. В республике подвели итоги конкурса «Трезвое село-2019» . В населенном пункте, который стал победителем, проживают более 1000 человек.

За год в деревне ликвидировали все точки продажи алкоголя, а неблагополучные семья взяли под шефство. Второе место в конкурсе выиграла деревня Зелимово Баймакского района. Сельчане получили из рук Главы республики поощрение в размере 250 тысяч рублей, а 150 тысяч подарили бронзовым призерам – деревне Карткисяк Аскинского района. Средства направят на благоустройство населенных пунктов.

Когда мы в августе запускали этот проект, мы на глазах у людей видели искры, как они все поднялись и вышли активно участвовать в этом конкурсе. Мы сегодня увидели результат, что мы сильные, мы смогли, мы победили. А полученные деньги в размере 500 тысяч рулей мы планируем потратить по целевому направлению – это благоустройство данного населенного пункта. 

Дамин Юланов, глава администрации Зианчуринского района

Всего в проекте принимали участие 464 села из 52 районов. На финишную прямую вышли 15 сел. Организаторы учредили и спецпризы. Так, деревня Бутаево Белорецкого района получила 70 тысяч рублей за верность традициям. А вот деревня Верхнемурсаляево из Кугарчинского района сняла два документальных фильма, посвященных конкурсу, и выиграла специальный приз от правительства. Глава республики назвал проект народным и отметил, что призовой фонд конкурса увеличат в десять раз. Также Радий Хабиров отметил, что смертность из-за отравления суррогатом в республике уменьшилась.