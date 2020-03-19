В Башкирии молодые люди изнасиловали пенсионерку в собственном доме

Зверское нападение на пенсионерку произошло в башкирском городе Сибай. Местная 65-летняя жительница была изнасилована двумя молодыми людьми. Об этом сообщает издание «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По их данным, все произошло в минувшую пятницу. Женщина решила пригласить двух знакомых 25 и 38 лет на застолье. Веселые посиделки через какое-то время превратились в издевательства над престарелой женщиной: мужчины накинулись на нее и взяли силой. По словам потерпевшей, как только ее отпустили, она поспешила в полицейский участок.