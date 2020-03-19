В Башкирии на дне озера установили символику 30-летия МЧС России и 75-летия Победы

На дне озера Сарва в Нуримановском районе теперь красуются две памятные таблички. Они посвящены 30-летию МЧС России и годовщине Великой Победы. Знаки установили уфимские водолазы МЧС.
Для этого они совершили погружение на глубину более 35 метров. Температура воды в озере Сарва составляет около 5 градусов круглый год. Поэтому погружение было экстремальным.
Об этом рассказали в спасательном ведомстве. К слову, дно водоёма еще никто из дайверов покорить не смог. Его глубина составляет более 50 метров, а со дна вырывается поток воды.