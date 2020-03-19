Радий Хабиров поддерживает жителей РБ в условиях повышенной готовности из-за коронавируса

На своей страничке в социальной сети Радий Хабиров поделился забавным изображением. Известный плакат «Счастье работать дома» в связи с последними событиям превратился в «Счастье работать ИЗ дома». Глава республики поддерживает жителей Башкирии в это непростое время беззлобным юмором.

С 18 марта в Башкирии введён режим повышенной готовности из-за коронавируса. Такая мера призвана бороться с угрозой распространения инфекции. Помимо того, что жителей республики просят по возможности оставаться дома и как можно чаще мыть и обрабатывать антисептиком руки, режим вносит некоторые ограничения и на республиканском уровне.

Отменяются все мероприятия численностью больше 250 человек, в школах продлены каникулы, а университеты перешли на дистанционное обучение. Некоторые организации принимают карантинные меры и призывают работников оставаться дома. По последней информации, зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии нет.