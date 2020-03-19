В России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом. Теперь всего по стране 147 случаев болезни. Об этом заявили в штате по борьбе с новым вирусом.
Из 33 новых заболевших людей 31 находится в Москве. Один в Томской области и один в Новосибирской. Все они заразились в странах, где есть вирус.
Установлен круг общения всех зараженных вплоть до водителей такси. В Совете Федерации жителей страны призвали к гражданской ответственности. Следует прислушаться к мерам безопасности, чтобы обезопасить и себя и других.