В России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом. Теперь всего по стране 147 случаев болезни. Об этом заявили в штате по борьбе с новым вирусом.

Из 33 новых заболевших людей 31 находится в Москве. Один в Томской области и один в Новосибирской. Все они заразились в странах, где есть вирус.