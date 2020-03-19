В Башкирии ночные пожары унесли жизни двоих мужчин

18 марта в Кармаскалинском районе произошёл серьезный пожар. В деревянном пристрое к кирпичному дому в деревне Сахаево началось возгорание. На место происшествия была вызвана пожарная бригада.

В тушении огня приняли участие также добровольные пожарные команды Сахаевского и Прибельского сельсоветов. Пожар удалось быстро потушить, однако на сгоревшей территории было найдено тело 51-летнего мужчины. Ещё один трагический пожар произошёл 19 марта.

В городе Давлеканово в доме по улице Шаймурвтова загорелась квартира. Пожарная охрана к этому дому не вызывалась. На сгоревшем диване в квартире было обнаружено тело 47-летнего мужчины.