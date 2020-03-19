Жительнице Башкирии измельчило руку в машине для фарша

В предновогодние дни, 28 декабря 2019 года, сотрудница предприятия занималась уборкой цеха мясного предприятия. Женщина мыла фаршемесильную машину, пытаясь рукой убрать остатки сырья из механизма. В этот момент другая сотрудница случайно нажала на кнопку «пуск» на аппарате, и руку несчастной закрутило в механизм.