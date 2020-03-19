Жительнице Башкирии измельчило руку в машине для фарша

В одном из производственных цехов крупного предприятия произошёл несчастный случай. 44-летняя работница получила серьёзную травму правой руки. Гострудинспекция Башкирии выяснила обстоятельства случившегося.
В предновогодние дни, 28 декабря 2019 года, сотрудница предприятия занималась уборкой цеха мясного предприятия. Женщина мыла фаршемесильную машину, пытаясь рукой убрать остатки сырья из механизма. В этот момент другая сотрудница случайно нажала на кнопку «пуск» на аппарате, и руку несчастной закрутило в механизм.
В больнице пострадавшей диагностировали множественную травму правого предплечья. Следствие выяснило, что машин не была полностью отключена от электросети, что является нарушение охраны труда. Ответственные за случившееся обязаны выплатить штраф.
Фото: Интернет.