В России может появиться новый вид занятости

В России может появиться режим неполной удаленной занятости. Такую инициативу предложил Общероссийский народный фронт . Новый вид занятости планируется ввести в связи с распространением коронавируса в стране.
Новый вид неполной занятости предполагает совмещение работы на дому и на месте работы. Такое изменение сделает удаленный труд официальным. Если режим всё-таки введут, сотрудникам нужно будет подписывать дополнительное к трудовому договору соглашение.
В связи с вспышкой коронавируса в России, ряд компаний перевели своих сотрудников на удаленную работу. На сегодняшний день количество заразившихся в России достигает 147 человек. Большая часть «привезла» инфекцию с собой из заграницы.