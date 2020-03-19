В России может появиться новый вид занятости

В России может появиться режим неполной удаленной занятости. Такую инициативу предложил Общероссийский народный фронт . Новый вид занятости планируется ввести в связи с распространением коронавируса в стране.

Новый вид неполной занятости предполагает совмещение работы на дому и на месте работы. Такое изменение сделает удаленный труд официальным. Если режим всё-таки введут, сотрудникам нужно будет подписывать дополнительное к трудовому договору соглашение.