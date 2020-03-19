В Башкирии электросварщик чуть не лишился глаза на работе

В городе Октябрьском электросварщик получил серьёзную травму глаза. При выполнении сварочных работ был допущен ряд ошибок, которые и привели к трагедии. Гострудинспекция Башкирии занялась расследованием дела.

Трагедия произошла 12 марта этого года. Электросварщик выполнял сварочные работы трубопроводов и крупногабаритных узлов. В результате неудовлетворительной организации труда рабочий получил травму левого глаза.

Инцидент будет расследован Гострудинспекцией Башкирии. Ведомству предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Ответственные за случившееся будут административно наказаны.