В Башкирии мошенники обманули предприятие, продав медицинские маски на 100 тысяч рублей

Одно из предприятий города Нефтекамск стало жертвой мошенников. Администрация производства решила защитить своих сотрудников и купить медицинские маски в интернете. Однако вместо реальных продавцов они попали на мошенников.

Представители предприятия поспешили обратиться в правоохранительные органы. Администрация рассказала, что нашла в интернете продажу медицинских масок, оформила заказ на 100 тысяч рублей, но товар так и не получила. Лже-продавцы просто оборвали все связи с покупателями.

Следствие выяснило, что сайт с медицинскими масками был запущен мошенниками. Пресс-служба МВД по РБ призывает жителей Башкирии с осторожностью относиться к предложениям в интернете. Всегда стоит потратить чуть больше времени и почитать отзывы о продавце прежде, чем совершать крупные заказы.