В России умер первый пациент от коронавируса

В России зафиксирован первый случай гибели от Covid-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Сообщается, что скончавшаяся была уроженкой Москвы и ей было 79 лет.

Женщина была госпитализирована в больницу в минувшую пятницу, а уже на следующий день ее родственники перевели в частную клинику. Там пациентке сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. После этого пенсионерка экстренно была перевезена в инфекционную больницу № 2.

Уточняется, что у женщины был целый ряд хронических заболеваний, которые усугубили ее состояние.

Напомним, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147 случаев. Под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек.