В России появились новые правила оформления больничных

Из-за распространения коронавируса в России появились новые временные правила оформления больничных. Действовать они начнут с 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе РФ.

Утверждены новые правила для оформления больничного в случае карантина. Нововведения распространятся на застрахованных россиян, которые вернулись с коронавирусом из заграницы, или на их родственников. Деньги можно будет получить, если у человека есть электронный больничный лист, билеты, подтверждающие поездку или загранпаспорт.