В России появились новые правила оформления больничных

Из-за распространения коронавируса в России появились новые временные правила оформления больничных. Действовать они начнут с 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе РФ.
Утверждены новые правила для оформления больничного в случае карантина. Нововведения распространятся на застрахованных россиян, которые вернулись с коронавирусом из заграницы, или на их родственников. Деньги можно будет получить, если у человека есть электронный больничный лист, билеты, подтверждающие поездку или загранпаспорт.
Оформляется больничный лист на две недели. После подачи всех необходимых документов оплачивается первая неделя больничного. Остальные деньги можно получить через день после того, как больничный закончился