10-летний уроженец Башкирии появится в популярной программе на Первом канале

В воскресенье, 22 марта, на Первом канале выйдет очередной выпуск популярной программы «Лучше всех». В новом выпуске примет участие 10-летний уроженец Башкирии Алан Хадеев. Мальчик увлекается необычным для своего возраста хобби – коллекционирует часы и занимается реставрацией.

Родители мальчика рассказали про увлечение сына инетернет-порталу «Культурный мир Башкортостана». Свой первый экспонат Алан разобрал и собрал в три года. Родители поощряли увлечения маленького сына, приносили часы из домашней коллекции, показывали, смело отдавали разбирать.

Вскоре и друзья семьи, и близки начали приносить и свои часы – все Алану удавалось починить. Теперь в коллекции мальчика около 400 экземпляров. А имя Алана известно в кругах коллекционеров по всему миру.