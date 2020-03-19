В Уфе воришки вынесли из магазина 15 килограммов сыра

В правоохранительные органы города Уфы поступило сообщение о грабеже. Молодые парень и девушка вынесли из супермаркета 15 килограммов сыра. Воришки сначала претворялись обычными покупателями.

По данным пресс-службы МВД по РБ, 20-летний парень и 18-летняя девушка зашли в магазин под видом обычных покупателей. Подойдя к прилавку с сыром, молодые люди начали складывать продукты в карманы куртки и прятать под одеждой. Совершив преступление, воришки поспешили скрыться из магазина.

По пути молодые преступники продавали сыр прохожим, а после потратили все вырученные деньги на личные нужды. Полицейские легко установили личности подозреваемых. Парень и девушка были запечатлены камерой слежения.