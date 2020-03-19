В Башкирии заработал новый высокотехнологичный дентальный аппарат

В Белебеевскую ЦРБ пришло новое высокотехнологичное медицинское оборудование. Стоматологический кабинет больницы пополнил дентальный аппарат для рентгендиагностики зубов взрослых и детей. Новое оборудование поступило в медицинское учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новое медоборудование способствует укреплению материально-технической базы стоматологий и поликлиник. Аппарат получен в рамках реализации Указа Радия Хабирова «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года». Рентгенологический аппарат способен помочь в диагностике множества патологий зубов.

Чтобы оказать действенное лечение, врачам необходимо правильно изучить структурные особенности зубов и дёсен каждого пациента индивидуально. Максимально достоверную информацию как раз и помогает выяснить новый дентальный рентген. Аппарат высокотехнологичен, поэтому имеет несколько десятков анатомических программ, которые можно подстроить под конкретного человека и его зубочелюстной системы.