В Башкирии 25-летний парень избил подростков и принудил совершить преступление

Шокирующее преступление совершил 25-летний житель Межгорья. Молодой человек подговорил двух 14-летних подростков совершить кражу из местного магазина. А за отказ пойти на преступление избил мальчишек.

Сотрудники одного из магазинов города сообщили, что с прилавков был украден алкоголь. Полицейские выяснили, что проступок совершили два 14-летних мальчика и их старший товарищ. Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что один из подростков сначала отказался принимать участие в недобром плане, но за это был избит 25-летнем парнем.