«В Россию не вернусь»: Линус Умарк поспешно покинул Башкирию из-за коронавируса

Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк покинул Башкирию и вернулся в Швецию. В интервью шведскому изданию Expressen спортсмен твердо заявил, что не собирается возвращаться в Россию, если матчи КХЛ возобновят после 10 апреля. Напомним, что решение приостановить игры еще не окончательное и может поменяться в любой момент.
По словам Умарка, он и его несколько иностранных сотоварищей в последний момент решились на это. Руководство клуба заранее просило всех легионеров, что называется, «оставаться на местах». Они беспокоятся, что границы между странами могут закрыться, а хоккеисты не успеют вернуться до начала матча. Однако, как заявил Умарк, он не вернется, даже если будет принято решение доигрывать сезон.
Нападающий также поделился своими дальнейшими планами. Он намерен больше проводить время с родными, а о профессиональном будущем он пока не думает.
«Что будет дальше? Буду проводить время с семьёй. Если же вы имеете в виду моё хоккейное будущее, то… Посмотрим. Сейчас я об этом не слишком много думаю. Возвращение в «Лулео»? Вряд ли. Вероятно, я уеду куда-то за границу», - сказал он.
Фото: Бизнес Online