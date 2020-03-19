«У них крылья растут»: в Башкирии работает единственный автоинструктор для людей с ОВЗ

В Уфе в автошколе работает инструктор по вождению, обучающий людей с ограниченными возможностями здоровья. К Сергею Веселову приезжают даже из других регионов. В России всего около 20 подобных специалистов.

Они уже как пять лет на равных – оба с водительскими правами. Но Нурия по-прежнему продолжает общаться со своим инструктором по вождению, теперь уже другом. Как она сама говорит, вторым отцом. Бывает, что как раньше катаются по городу. А ведь после травмы позвоночника и мечтать не могла, что сможет сесть за руль.

Это основа его методики – верить в учеников, когда они сами в себя не верят. Людей с ограниченными возможностями здоровья Сергей Веселов обучает уже шесть лет, с тех пор как в автошколе появился специализированный автомобиль. Вместо педалей газ и тормоз – рычаг возле руля. Рядом не инструктор, а товарищ. А занятия порой проходят в игровой форме. Например, проехать плавно, не пролив стакан с чаем.

Не должно быть вождение мероприятием как на эшафот ходить, как на каторгу. Они всегда на вождение ходят с удовольствием, как на праздник. Я им пытаюсь создать этот праздник. У меня здесь есть конфеты поощрительные, у меня чай обязательно. Они у меня ходят с удовольствием. Она устала, я вижу – всё, мы наливаем чай. Попили, немного отдохнули, поехали, дальше занимаемся. Сергей Веселов, инструктор по вождению

Он часто выступает для своих учеников еще и психологом, к которому они могут прийти со своими проблемами. Нурия с мужем однажды попали в аварию, после этого девушка стала бояться встречных машин. А Сергей Веселов помог ей справиться с этим страхом.

Первый день мы ездили по автодрому, и я помню, как он сказал мне: «Да ты рождена для вождения!» Вот эти слова мотивировали еще больше, подбадривали. Легко было водить, а на следующее вождение он уже посадил за руль машины по городу. Я очень боялась, конечно, я визжала: «Сергей Николаевич, я еду, я еду!» Нурия Хайруллина

Люди с ОВЗ, говорит Сергей Веселов, настоящие трудоголики. Им приходится работать в два раза больше. И они уже привыкли не обращать внимания на боль.

Она стерла руки до крови. Посмотрел, а у нее руль мокрый. От пота что ли? Провожу – кровь. Она даже не заметила. Сергей Веселов, инструктор по вождению

С тех пор Нурия ездит в водительских перчатках. А на первом занятии Сергей Николаевич вместе с учениками отправляется в магазин, чтобы их купить.

Инвалиды – как дети. Они тебе доверяют, они благодарны. Они жизнерадостные становятся. До того они как в клетке жили, замкнуто. Они были привязаны: кто-то к инвалидной коляске, кто-то – к костылям. Здесь у них крылья растут. Сергей Веселов, инструктор по вождению