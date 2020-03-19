«У них крылья растут»: в Башкирии работает единственный автоинструктор для людей с ОВЗ

В Уфе в автошколе работает инструктор по вождению, обучающий людей с ограниченными возможностями здоровья. К Сергею Веселову приезжают даже из других регионов. В России всего около 20 подобных специалистов.
Они уже как пять лет на равных – оба с водительскими правами. Но Нурия по-прежнему продолжает общаться со своим инструктором по вождению, теперь уже другом. Как она сама говорит, вторым отцом. Бывает, что как раньше катаются по городу. А ведь после травмы позвоночника и мечтать не могла, что сможет сесть за руль.
Это основа его методики – верить в учеников, когда они сами в себя не верят. Людей с ограниченными возможностями здоровья Сергей Веселов обучает уже шесть лет, с тех пор как в автошколе появился специализированный автомобиль. Вместо педалей газ и тормоз – рычаг возле руля. Рядом не инструктор, а товарищ. А занятия порой проходят в игровой форме. Например, проехать плавно, не пролив стакан с чаем.
Он часто выступает для своих учеников еще и психологом, к которому они могут прийти со своими проблемами. Нурия с мужем однажды попали в аварию, после этого девушка стала бояться встречных машин. А Сергей Веселов помог ей справиться с этим страхом.
Люди с ОВЗ, говорит Сергей Веселов, настоящие трудоголики. Им приходится работать в два раза больше. И они уже привыкли не обращать внимания на боль.
С тех пор Нурия ездит в водительских перчатках. А на первом занятии Сергей Николаевич вместе с учениками отправляется в магазин, чтобы их купить.
Не всегда после они пересаживаются за руль собственного автомобиля. Для кого-то эти уроки вождения – возможность сменить обстановку, а главное – поверить в себя.