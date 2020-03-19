В Уфе гаишник, экс-кандидат в главы РБ, вице-мэр, художник и блогеры внезапно стали рэперами

На личной страничке вице-мэра Уфы Алины Сулеймановой появился клип к большой дорожной акции. Заместитель мэра и сотрудник ГИБДД Ильдар Исханов, экс-кандидат в главы Башкирии Владимир Кобзев, блогер Владлен Окунев, телеведущий Эмиль Зиянгиров и карикатурист Камиль Бузыкаев исполнили рэп про безопасное движение на дорогах республики. Такое необычное творчество привязано к общегородской акции «Безопасный путь. Весна 2.0».

Администрация города призывает всех желающих принять участие в акции. Для этого нужно всего лишь записать рэп на тему правил дорожного движения и разместить в социальных сетях. Чтобы клип был замечен жюри, обязательно нужно оставить хэштэги #БезопасныйпутьВесна2.0, #УфабезопасныйпутьВесна.

Представители администрации Уфы, сотрудник ГИБДД и творческие жители Башкирии не остались в стороне и записали свой весёлый рэп. Новоиспеченные «рэперы» призывают жителей республики поделиться тем, как они сами соблюдают ПДД, а самые творческие авторы будут по достоинству оценены. 24 апреля пройдёт торжественная церемония вручения призов от администрации города.