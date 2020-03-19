В Башкирии ветеранам ВОВ бесплатно установят пожарные извещатели

Автономные пожарные извещатели вручат всем ветеранам Великой Отечественной войны до 9 мая. До конца года планируется установить около 40 тысяч устройств. Сигнализаторы бесплатно достанутся и одиноким пожилым жителям республики.

Эти приборы спасли жизни уже более 360 человек. За счет республиканского бюджета до 2024 года количество семей, которых обеспечат дымовыми пожарными извещателями, достигнет 200 тысяч.

Вот такой пронзительный звук услышит хозяйка, если вдруг случится возгорание. Пожарный извещатель установили в доме пенсионерки Татьяны Андреевой. Сейчас женщина с особым трепетом ждет Дня Победы. Ее супруг был ветераном Великой Отечественной войны.

Охота встретить День Победы, дожить до Дня Победы. Мне уже сейчас 93-й год. Рада, что мне выключатель пожарный поставили. Я этому рада, что обо мне заботятся. Татьяна Андреева, жительница с. Зубово

Установка пожарных датчиков – это безопасность жителей республики. С их помощью хозяева квартиры могут узнать о возникновении дыма, могут успеть предотвратить большой пожар или же спешно покинуть помещение в случае реальной угрозы жизни. Извещатели работают от батареек, которых хватает на год.

Извещатели очень чувствительны к дыму. При малейшем возгорании издают громкие звуковые сигналы. Так, по словам представителей пожарной службы, такие звуки могут услышать даже соседи.

С января 2020 года в республике произошло срабатывание восьми таких извещателей. При этом спасено 20 человек, из них 13 детей. Раис Арсланов, начальник противопожарной службы Республики Башкортостан

По словам специалистов, пожарные извещатели до 9 мая поставят всем ветеранам Великой Отечественной войны.

С января 2020 года в республике произошло срабатывание восьми таких извещателей. При этом спасено 20 человек, из них 13 детей. Вера Синицына, дочь ветерана Великой Отечественной войны