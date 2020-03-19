В Уфе прошел мастер-класс по спортивным танцам на колясках

 Его провели члены сборной России, неоднократные победители и призеры чемпионатов и этапов Кубка Мира Дмитрий Рылов и Юлия Курочкина. В течение трех дней спортсмены делились опытом с башкирскими специалистами и наставниками.  Занятия состоялись в рамках программы «Азбука танцев на колясках. Продолжение», которая стала обладателем президентского гранта.

В рамках проекта мастер-классы в этом году прошли не только в столице Башкортостана, но и в Краснодаре.

Самое главное, чему мы должны научить ребят и хореографов, – это правильно управление танцевальной коляской. Все остальное приложится. Потому что, если танцор на коляске – это самостоятельный танцор. Партнер, даже если он есть в ансамбле, он не катает этого танцора. Все фигуры танца он выполняет самостоятельно.

Наталья Цветкова, помощник Президента федерации спортивных танцев на колясках

Благодаря мастер-классу спортсмены из республики уже в ближайшее время смогут отправиться на всероссийские соревнования. Сейчас в Уфе в отделении спортивных танцев на колясках занимаются около 30 человек. Интерес к этому виду спорта растет. В планах руководства федерации открыть секции в городах и районах Башкортостана.

Желающих очень много, потому что люди видят эту красоту, грацию, совершенство. Здесь сочетается музыкальное сопровождение с движениями, партнером.

Светлана Басюк, президент Федерации танцевального спорта Республики Башкортостан