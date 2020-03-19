В Уфе прошел мастер-класс по спортивным танцам на колясках

Его провели члены сборной России, неоднократные победители и призеры чемпионатов и этапов Кубка Мира Дмитрий Рылов и Юлия Курочкина. В течение трех дней спортсмены делились опытом с башкирскими специалистами и наставниками. Занятия состоялись в рамках программы «Азбука танцев на колясках. Продолжение», которая стала обладателем президентского гранта.
В рамках проекта мастер-классы в этом году прошли не только в столице Башкортостана, но и в Краснодаре.
Благодаря мастер-классу спортсмены из республики уже в ближайшее время смогут отправиться на всероссийские соревнования. Сейчас в Уфе в отделении спортивных танцев на колясках занимаются около 30 человек. Интерес к этому виду спорта растет. В планах руководства федерации открыть секции в городах и районах Башкортостана.