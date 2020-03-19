В Уфе прошел мастер-класс по спортивным танцам на колясках

Самое главное, чему мы должны научить ребят и хореографов, – это правильно управление танцевальной коляской. Все остальное приложится. Потому что, если танцор на коляске – это самостоятельный танцор. Партнер, даже если он есть в ансамбле, он не катает этого танцора. Все фигуры танца он выполняет самостоятельно.

Наталья Цветкова, помощник Президента федерации спортивных танцев на колясках