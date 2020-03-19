В Уфе из-за коронавируса отменили джазовый фестиваль «Розовая пантера»

Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера» отменен. Он должен был состояться в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. На фестиваль были приглашены звезды отечественной и мировой джазовой культуры.
Нынешний фестиваль – 24-й по счету. Проведение мероприятия планировалось с 3 по 5 апреля. Отмена связана с профилактикой коронавирусной инфекции.
Напомним, накануне из-за пандемии COVID-19 Глава региона Радий Хабиров объявил о введении режима повышенной готовности. На массовые мероприятия действуют ограничения. Участников должно быть не более 250.