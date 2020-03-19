В Челябинске прошли мастер-классы игры на курае

Мастер-класс по игре на курае для челябинцев. В библиотеке башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича прошло обучение для всех желающих. Навыки игры на национальном инструменте преподал народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист РФ Азат Аиткулов.

Он специально приехал для этого в столицу Южного Урала. За пару часов любители смогли разучить и сыграть в унисон мелодию песни «Шаймуратов генерал». Челябинцы отметили, что культура – одна из нитей, связывающая их с Республикой Башкортостан.