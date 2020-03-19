В Уфе блогеры наводят панику, скупая туалетную бумагу

В одном из гипермаркетов мы застали местных блогеров, которые снимали видео о том, как они скупают туалетную бумагу и гречку. Отсняв свой ролик, они не стали приобретать данный товар, а оставили его в магазине. Ребята признались, что делают это ради подписчиков и пиара, понимая, что данная тема вызывает интерес зрителя. О том, что сеют ложную панику, блогеры не заботятся.

Антон Буфетов, куратор проекта «Контроль» по РБ