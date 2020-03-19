В Уфе блогеры наводят панику, скупая туалетную бумагу

Сегодня представители проекта «Контроль» и «Единая Россия» провели рейд по супермаркетам Уфы. В 20 крупных сетевых магазинов ревизоры пытались оценить наличие продуктов первой необходимости. Оказалось, паниковать не стоит.

В социальных сетях всё больше уфимцев стали жаловаться на отсутствие самых обычных круп, бакалеи и туалетной бумаги, так как из-за всеобщей паники жители города стали массово скупать продукты. Во всех проверенных магазинах не было выявлено острого дефицита продуктов. А панику в социальных сетях создавали искусственно, в том числе и местные блогеры.

Несколько молодых людей снимали ролики, в которых якобы покупали большое количество туалетной бумаги. Однако на самом деле за товар блогеры не расплачивались, а просто возвращали обратно на прилавки, только создавая видимость отсутствия необходимых продуктов. Целью молодых людей были только популярность и «хайп» на остросоциальной проблеме, а о последствии своих поступков ребята, конечно, не подумали.

В одном из гипермаркетов мы застали местных блогеров, которые снимали видео о том, как они скупают туалетную бумагу и гречку. Отсняв свой ролик, они не стали приобретать данный товар, а оставили его в магазине. Ребята признались, что делают это ради подписчиков и пиара, понимая, что данная тема вызывает интерес зрителя. О том, что сеют ложную панику, блогеры не заботятся.

Антон Буфетов, куратор проекта «Контроль» по РБ

Фото: Интернет. 