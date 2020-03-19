Мастерицы из Башкирии подарят участникам Фольклориады вязаные платья

Мастерицы из села Серменево подарят участникам Фольклориады вязаные салфетки и платья. В Белорецком районе готовятся к всемирному фестивалю традиционной культуры. Народный коллектив через песни расскажет историю башкир, сейчас ансамбль разучивает один из номеров.

О себе на своём языке для иностранных гостей. История положена на мелодию. Творческий коллектив из деревни Серменево готовится к Фольклориаде. Не зря же, говорят участницы, ансамбль называется «Хатира», что в переводе значит «воспоминание». Кроме песен, в репертуаре ещё и обряды, например, о лоскутном шитье.

Несколько номеров, для каждого – костюмы. Так талантливые пенсионерки хотят показать различия башкирских родов. Многие наряды участницы ансамбля шили сами специально к Фольклориаде. Что-то досталось по наследству.

Репетируют 2 раза в неделю. Говорят, нельзя отставать от своих предшественниц. Ансамбль был создан в 1985 году. Тогда женщин Серменево от 50 до 70 лет собрал в один ансамбль председатель сельсовета Султан Сиражетдинов. Ни у кого из участниц профессионального вокального образования не было. В 97-м году коллектив пригласили во Францию на международный фольклорный фестиваль.