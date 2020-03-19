В Башкирии пропал 78-летний пенсионер

В Стерлитамаке разыскивают без вести пропавшего 78-летнего Агляма Тухватуллина. Пенсионер пропал сегодня, 19 марта. Он вышел из дома, однако обратно так и не вернулся.

Встревоженные родные не находят себе места. В поисках принимают активное участие волонтеры. Сообщается, что дедушка нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, седые волосы. На нем была темно-синяя куртка и серые брюки. На голове у пенсионера была шапка с мехом.