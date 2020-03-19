Житель Башкирии жестоко убил бывшую жену и бросил в парке

Страшное событие произошло в городе Октябрьском. Местный житель не смог смириться с болезненным разводом убил свою бывшую жену, бросив изуродованное тело в парке Победы. Корреспонденты издания «КП-Уфа» поговорили с родственниками погибшей.

38-летняя женщина развелась со своим мужем после 10 лет брака, в котором у пары родилось двое детей. Мужчина никак не мог смириться с расставанием, поэтому часто преследовал бывшую жену, присылал угрозы, а на днях совершил страшное. Несчастная женщина перестала выходить на связь с родственниками и детьми, и тогда семья сразу подняла панику, ведь знала, что погибшую преследует муж.