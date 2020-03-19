Радий Хабиров о школе, где детей кормят стоя: «Это стыдобище!»

После каникул школы республики будут готовы перейти на дистанционное обучение. Об этом сегодня на выездном «Обрчасе» заявил  министр образования и науки республики Айбулат Хажин: по его словам, к 23 марта будут подготовлены методические рекомендации. И сегодня же вновь поднялась тема школьного питания.

Разговор об одной из проблемных тем в образовании прошел на повышенных тонах. Родители из  Абзелиловского района обратились через систему «Инцидент» к Радию Хабирову. Они сообщили, что в столовых есть просроченная продукция, цены завышены, а детям приходится есть стоя.

Недавно в соцсетях Глава республики сам раскритиковал поставщика питания в Абзелиловском районе за глазированный сырок с плесенью. Качество питания в муниципалитете Радий Хабиров взял на контроль. В школах пройдут выездные проверки.

Не хотят работать, издеваются над детьми. Стоя – ну что это такое? Можно же решить этот вопрос. Чтобы из класса принесли стулья или еще как-то. Вы в стойле что ли детей кормите? Это стыдобище такое.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на выездном «Обрчасе» Радий Хабиров посетил Центр развития талантов «Аврора». Здесь поддерживают одаренных детей. Глава республики ознакомился с работой  научных лабораторий, спортивных площадок и творческих мастерских. Профильные смены в «Авроре» могут пройти дети от 10 до 17 лет. Это молодежь, которая имеет успехи в науке, спорте или творчестве. За год центр способен обучить 600 школьников. Чтобы оборудовать образовательное учреждение современной техникой, было выделено 198 миллионов рублей. Это деньги из федерального и республиканского бюджетов, а также Фонда социальных целевых программ.