Радий Хабиров о школе, где детей кормят стоя: «Это стыдобище!»

После каникул школы республики будут готовы перейти на дистанционное обучение. Об этом сегодня на выездном «Обрчасе» заявил министр образования и науки республики Айбулат Хажин: по его словам, к 23 марта будут подготовлены методические рекомендации. И сегодня же вновь поднялась тема школьного питания.
Разговор об одной из проблемных тем в образовании прошел на повышенных тонах. Родители из Абзелиловского района обратились через систему «Инцидент» к Радию Хабирову. Они сообщили, что в столовых есть просроченная продукция, цены завышены, а детям приходится есть стоя.
Недавно в соцсетях Глава республики сам раскритиковал поставщика питания в Абзелиловском районе за глазированный сырок с плесенью. Качество питания в муниципалитете Радий Хабиров взял на контроль. В школах пройдут выездные проверки.
Также на выездном «Обрчасе» Радий Хабиров посетил Центр развития талантов «Аврора». Здесь поддерживают одаренных детей. Глава республики ознакомился с работой научных лабораторий, спортивных площадок и творческих мастерских. Профильные смены в «Авроре» могут пройти дети от 10 до 17 лет. Это молодежь, которая имеет успехи в науке, спорте или творчестве. За год центр способен обучить 600 школьников. Чтобы оборудовать образовательное учреждение современной техникой, было выделено 198 миллионов рублей. Это деньги из федерального и республиканского бюджетов, а также Фонда социальных целевых программ.