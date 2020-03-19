Радий Хабиров о школе, где детей кормят стоя: «Это стыдобище!»

После каникул школы республики будут готовы перейти на дистанционное обучение. Об этом сегодня на выездном «Обрчасе» заявил министр образования и науки республики Айбулат Хажин: по его словам, к 23 марта будут подготовлены методические рекомендации. И сегодня же вновь поднялась тема школьного питания.

Разговор об одной из проблемных тем в образовании прошел на повышенных тонах. Родители из Абзелиловского района обратились через систему «Инцидент» к Радию Хабирову. Они сообщили, что в столовых есть просроченная продукция, цены завышены, а детям приходится есть стоя.

Недавно в соцсетях Глава республики сам раскритиковал поставщика питания в Абзелиловском районе за глазированный сырок с плесенью. Качество питания в муниципалитете Радий Хабиров взял на контроль. В школах пройдут выездные проверки.

Не хотят работать, издеваются над детьми. Стоя – ну что это такое? Можно же решить этот вопрос. Чтобы из класса принесли стулья или еще как-то. Вы в стойле что ли детей кормите? Это стыдобище такое. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан